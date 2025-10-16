Кухню и туалет мыли одной тряпкой: в Новомосковске на два месяца закрыли кафе на Маяковского

Фото УФССП по Тульской области.

В Новомосковске приставы опечатали кафе на улице Маяковского, 20В. Сотрудники Роспотребнадзора выявили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Использовалось сырье без обязательной маркировки и документов качества. Отсутствовало необходимое оборудование для мытья посуды и обработки помещения. Один и тот же инвентарь использовался одновременно для уборки кухни и санузлов.

Кроме того, сотрудники кафе не имели необходимых медицинских книжек.

Суд постановил приостановить деятельность кафе сроком на 60 суток.