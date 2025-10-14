  1. Моя Слобода
  «Вонь дичайшая!»: туляк пожаловался на канализационный ручей в селе Федоровка
«Вонь дичайшая!»: туляк пожаловался на канализационный ручей в селе Федоровка
Кадр из видео.

«Вонь дичайшая!»: туляк пожаловался на канализационный ручей в селе Федоровка

Мужчина призвал ответственных обратить внимание на эту экологическую проблему.

В редакцию Myslo обратился читатель с жалобой на канализационный ручей, который появился на улице Станционной в селе Федоровка Большой Тулы. По словам мужчины, вонь от этого водоема ужасная.

— Несколько раз в этом году проезжал через село Фёдоровка Ленинского района. Стоит просто дичайшая вонь! Сегодня был по работе и обомлел от увиденного.

Вдоль дороги протекает самый настоящий канализационный ручей.

Вонь просто непередаваемая! — написал туляк.

Он надеется, что после публикации новости на Myslo ответственные из администрации, а также минприроды обратят внимание на эту проблему.

Вот координаты этого места:

photo_2025-10-14_15-52-54.jpg

 

сегодня, в 17:30 +2
