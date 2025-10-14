  1. Моя Слобода
Сборная России по футзалу прибыла в Тулу
Кадр из видео.

Сборная России по футзалу прибыла в Тулу

Напомним, областная столица примет матчи мужской и женской национальных команд против Ирана.

Сборная России по футзалу прибыла в Тулу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Вечером парни проведут первую тренировку на паркете спорткомплекса «Тулица».

Напомним, мужская и женская сборные России по футзалу сыграют товарищеские матчи против команд Ирана в Туле. 

LFbNhf7rMoFcJRlAXw5P-sBm_78TN65m6dg_AdLATocsOHRuer0vWAZkwCvS4PRqhD3b0hzv87-Fey5pZ0-WwyLM.jpg
Фото: https://vk.com/teamrussia_futsal.

Расписание игр:

  • женские команды — 16 октября в 15.00 и 18 октября в 13.00;
  • мужские — 16 октября в 19.00 и 18 октября в 17.00.

Матчи пройдут по адресу: ул. Санаторная, 3. Вход по билетам. 0+

сегодня, в 17:10 +1
Место
Тула
Прочее
сборная России по футзалу
