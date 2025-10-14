Кадр из видео.

Напомним, областная столица примет матчи мужской и женской национальных команд против Ирана.

Сборная России по футзалу прибыла в Тулу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Вечером парни проведут первую тренировку на паркете спорткомплекса «Тулица».

Фото: https://vk.com/teamrussia_futsal.

Расписание игр:

женские команды — 16 октября в 15.00 и 18 октября в 13.00;

мужские — 16 октября в 19.00 и 18 октября в 17.00.

Матчи пройдут по адресу: ул. Санаторная, 3. Вход по билетам. 0+