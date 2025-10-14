В Туле отремонтируют Красноармейский проспект и построят ещё одну ледовую арену

Фото из архива Myslo.

Об этом глава региона Дмитрий Миляев сообщил на встрече с руководителями тульских СМИ.

По словам губернатора, в следующем году планируется обустроить порядка 100 общественных пространств в Тульской области. Также в планах – комплексный ремонт Красноармейского проспекта: там обновят асфальтовое покрытие, бордюры, остановки, дорожные знаки и разметку.

Дмитрий Миляев отметил, что «надо точно заниматься руслом Упы»: «Это болото в центре города и каждый день заболоченность растет. Мы будем думать над этим». Также губернатор отметил, что в Туле будет построен ещё один бассейн и ледовая арена.