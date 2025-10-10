  1. Моя Слобода
Тулякам рассказали, как сохранить и укрепить ментальное здоровье

Тулякам рассказали, как сохранить и укрепить ментальное здоровье

10 октября при поддержке Всемирной организации здравоохранения отмечается День психического здоровья.

Клинический психолог Тульской областной психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева Юлия Курачинова рассказала, что поможет сохранить и укрепить психическое здоровье. Вот несколько простых советов:

  1. Включите в свою жизнь регулярную физическую активность. Научно доказано: 30 минут физической нагрузки в день положительно влияют на психику и эмоциональный фон. Для этого достаточно утром делать небольшую зарядку, а по вечерам совершать короткие прогулки на свежем воздухе.
  2. Придерживайтесь принципов здорового питания. Включите в свой рацион больше фруктов, овощей, продуктов с высоким содержанием клетчатки, витаминов и минералов – они улучшают работу мозга.
  3. Соблюдайте режим работы и отдыха. Старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время. На эффективное восстановление сил и улучшение концентрации нашему организму требуется 7-8 часов сна.
  4. Развивайте социальные связи. Поддерживайте общение с близкими, друзьями и коллегами для эмоциональной разрядки. Общение – один из эффективных способов преодоления стресса.
  5. Находите время для себя. Практикуйте медитацию или дыхательные упражнения для снижения стресса и тревожности. Включите в повседневную жизнь хобби и увлечения, которые приносят вам радость и помогают отвлечься.
  6. Откажитесь от вредных привычек. Никотин и алкоголь угнетают нервную систему. Эйфория и возбуждение, возникающие от них – следствие ослабление тормозных механизмов нервной системы. Они приводят к ухудшению психоэмоционального состояния.
  7. Не стесняйтесь обращаться за помощью. Если вы чувствуете, что не справляетесь со стрессом или тревожностью – обращайтесь к психологу или психотерапевту.

В Тульской области работают кабинеты психологической помощи для населения. Помощь специалистов бесплатна и анонимна. Контакты кабинетов можно найти здесь.

 

вчера, в 18:33
