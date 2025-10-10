  1. Моя Слобода
Туляки перестали пользоваться наличными в транспорте
Фото Алексея Пирязева.

Исследование показало, что более 98% пассажиров выбирают безнал.

Наличными деньгами в Тульской области оплачивают проезд всего 1,1% пассажиров. Остальные 98,9% выбирают другие способы: карту «Тройка», региональную транспортную или банковскую карту, смартфон на Android c NFC. Об этом сообщает пресс-служба компании СберТройка.

В сентябре доля безналичных платежей в транспорте Тульской области достигла максимума среди регионов. Следом идут Томская и Курская области с показателями 98,65% и 97,3% соответственно. Также в пятерку лидеров по итогам сентября попали Воронежская (96,32%) и Новосибирская области (96,13%).

— Электронные билеты становятся все более популярными среди жителей Тульской области. Удобство и быстрота оплаты позволяют экономить время на посадку: не нужно стоять в очередях и тратить лишние минуты на покупку бумажных билетов. Этот тренд свидетельствует о высоком уровне цифровизации региона и готовности туляков пользоваться современными технологиями для улучшения качества своей жизни, — отметил заместитель министра — директор департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Евгений Ташлыков.

Фотограф:
вчера, в 17:39 −5
Место
Тула
Прочее
безналичный расчетоплата в транспорте
