Где в Туле не будет электроэнергии 7 октября

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.

Публикуем список адресов:

  • ул. Трудовая, 9-45 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 10-а,
  • ул. Комсомольская, 22, 24, 26,
  • пер. Прохладный, 40-а,
  • Щёкинское шоссе, 57,
  • ул. Осташева, 1-15, 23-37, 43-49 (нечётн.), 2-14, 22-44 (чётн.), 18, 36-а, 38-а, 38-б, 40-а, 49-а,
  • ул. Демидовская Плотина, 14, 16, 18, 37, 39, 41, 43, 43-а,
  • Пролетарская набережная, 5-16,
  • ул. Епифанская, 28, 30,
  • ул. Пролетарская, 1, 9, 21, 31, 33, 35-а, 39,
  • ул. К. Маркса, 28, 29, 38,
  • ул. Луначарского, 16, 17, 18, 21, 23,
  • ул. Демидовская, 19-33 (нечётн.), 22-48 (чётн.), 25-б, 26-а, 39, 44-а,
  • ул. Октябрьская, 10-а,
  • ул. Дмитрия Ульянова, 4-а,
  • ул. М. Тореза, 11,
  • пр-т Ленина, 83,
  • ул. Приупская, 4-б, 4, 5, 5-а, 6, 6-а, 7,
  • 1-й пр-д Металлургов, 7,
  • ул. Белкина, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 17,
  • ул. Болдина 123,
  • пос. Южный: ул. Первомайская, 1-9 (нечётн.), 4, 10,
  • ул. Центральная, 1,
  • пос. Комсомольский: ул. Транспортная, 5, 6, 7, 8, 9,
  • ул. Станционная, 5, 9, 11, 13, 15, 17,
  • пос. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11-23 (нечётн.), 14-24 (чётн.), 12-а, 13-а, 19-а,
  • 2-й пр-д, 1-7 (нечётн.), 4-8 (чётн.),
  • ул. Станционная, 2-а, 3.

 

вчера, в 21:46 0
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светплановые отключения электроэнергиигде в Туле не будет светанет света
Место
Тула
