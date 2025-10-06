Где в Туле не будет электроэнергии 7 октября

Публикуем список адресов:
- ул. Трудовая, 9-45 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 10-а,
- ул. Комсомольская, 22, 24, 26,
- пер. Прохладный, 40-а,
- Щёкинское шоссе, 57,
- ул. Осташева, 1-15, 23-37, 43-49 (нечётн.), 2-14, 22-44 (чётн.), 18, 36-а, 38-а, 38-б, 40-а, 49-а,
- ул. Демидовская Плотина, 14, 16, 18, 37, 39, 41, 43, 43-а,
- Пролетарская набережная, 5-16,
- ул. Епифанская, 28, 30,
- ул. Пролетарская, 1, 9, 21, 31, 33, 35-а, 39,
- ул. К. Маркса, 28, 29, 38,
- ул. Луначарского, 16, 17, 18, 21, 23,
- ул. Демидовская, 19-33 (нечётн.), 22-48 (чётн.), 25-б, 26-а, 39, 44-а,
- ул. Октябрьская, 10-а,
- ул. Дмитрия Ульянова, 4-а,
- ул. М. Тореза, 11,
- пр-т Ленина, 83,
- ул. Приупская, 4-б, 4, 5, 5-а, 6, 6-а, 7,
- 1-й пр-д Металлургов, 7,
- ул. Белкина, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 17,
- ул. Болдина 123,
- пос. Южный: ул. Первомайская, 1-9 (нечётн.), 4, 10,
- ул. Центральная, 1,
- пос. Комсомольский: ул. Транспортная, 5, 6, 7, 8, 9,
- ул. Станционная, 5, 9, 11, 13, 15, 17,
- пос. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11-23 (нечётн.), 14-24 (чётн.), 12-а, 13-а, 19-а,
- 2-й пр-д, 1-7 (нечётн.), 4-8 (чётн.),
- ул. Станционная, 2-а, 3.