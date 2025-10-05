  1. Моя Слобода
Травля соседа-айтишника, умершие от голода овчарки и проблемы с бензином: топ новостей недели на Myslo

Чем тулякам запомнилась прошедшая неделя?

Самая читаемая статья недели на Myslo — о соседских войнах в Новомосковске. Весь подъезд ополчился на нового соседа-айтишника и устроил ему травлю. Эта история вызвала много дискуссий на сайте и в наших каналах в соцсетях. Прочитать можно по ссылке.

Еще одна из самых просматриваемых новостей — о том, что на некоторых тульских заправках ограничили выдачу топлива. Клиентам приносят извинения и предупреждают: заправить можно исключительно 60 литров топлива. Подробнее — по ссылке. Отметим, что именно на сетевых заправках проблем с бензином нет

В топе самых читаемых жуткая история из Заречья. В запертой квартире на улице Галкина от голода умерли две немецкие овчарки. Их хозяина два месяца назад забрали в изолятор из-за долгов по алиментам Владелец собак позже рассказал Myslo свою версию событий. Подробнее — тут.

Заинтересовала наших читателей и новость о мошенниках, которые пишут выпускникам Тульского педуниверситета от имени проректора. 

Также одна из самых читаемых новостей — масштабная проверка систем оповещения, которая была в Тульской области 1 октября.

сегодня, в 21:06 +1
