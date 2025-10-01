  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Мошенники пишут выпускникам Тульского педуниверситета от имени проректора - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Мошенники пишут выпускникам Тульского педуниверситета от имени проректора
Фото Дмитрия Дзюбина и скрины переписки.

Мошенники пишут выпускникам Тульского педуниверситета от имени проректора

Об этом сообщила подписчица Myslo.

В редакцию обратилась тулячка Татьяна. Она сообщила, что мошенники создали с ней чат: неизвестный представился проректором Университета Льва Толстого Светланой Будниковой.

— Кто-то создал со мной чат в Telegram и представился проректором университета. Мне пишут, что якобы кто-то из студентов летом продавал банковские карты и сейчас проводится внутренняя проверка. Со мной должен связаться по телефону некий Юрий Николаевич — куратор по безопасности. 

Я понимаю, что это мошенники и развод на какие-то действия или деньги — на какие, пока неясно.

Читательница прислала скрины переписки (кстати, мошенники спалились еще и тем, что использовали старый логотип университета):

Галерея

Отметим, что Татьяна окончила педуниверситет около 10 лет назад — в 2016 году.

В пресс-службе университета ответили, что происходящее — выдумка и уловка мошенников, никакого дела о покупке банковских карт студентов в вузе не знают. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
вчера, в 11:05 +4
Другие статьи по темам
Событие
Мошенники педуниверситет
Место
Тула Университет Льва Толстого
Где в Туле отключат электроэнергию 2 октября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электроэнергию 2 октября
вчера, в 22:00, 76 629 0
Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей
вчера, в 16:45, 45 1066 0
«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотек
Жизнь Тулы и области
«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотек
вчера, в 21:21, 31 636 1
На трамвайной остановке в Криволучье умерла женщина-контролер
Дежурная часть
На трамвайной остановке в Криволучье умерла женщина-контролер
вчера, в 20:45, 29 1569 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Светофоры не сломались!»: тулякам объяснили причину очередей на переход проспекта Ленина
«Светофоры не сломались!»: тулякам объяснили причину очередей на переход проспекта Ленина
Соседи: Трупы погибших собак из запертой квартиры никто так и не вывез
Соседи: Трупы погибших собак из запертой квартиры никто так и не вывез
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.