Мошенники пишут выпускникам Тульского педуниверситета от имени проректора

Фото Дмитрия Дзюбина и скрины переписки.

В редакцию обратилась тулячка Татьяна. Она сообщила, что мошенники создали с ней чат: неизвестный представился проректором Университета Льва Толстого Светланой Будниковой.

— Кто-то создал со мной чат в Telegram и представился проректором университета. Мне пишут, что якобы кто-то из студентов летом продавал банковские карты и сейчас проводится внутренняя проверка. Со мной должен связаться по телефону некий Юрий Николаевич — куратор по безопасности.

Я понимаю, что это мошенники и развод на какие-то действия или деньги — на какие, пока неясно.

Читательница прислала скрины переписки (кстати, мошенники спалились еще и тем, что использовали старый логотип университета):

Отметим, что Татьяна окончила педуниверситет около 10 лет назад — в 2016 году.



В пресс-службе университета ответили, что происходящее — выдумка и уловка мошенников, никакого дела о покупке банковских карт студентов в вузе не знают.