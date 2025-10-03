«Всем было ***»: запертые в квартире на Галкина собаки 2 месяца пили из унитаза и съели своих щенков

Фото Ирины Игнатьевой.

Оказалось, мужчину два месяца назад забрали в изолятор из-за долгов по алиментам. По словам владельца животных, он сообщал правоохранителям о том, что дома заперты собаки, но никто не отреагировал на это.

Трупы двух взрослых собак вывезли из квартиры на Галкина только 2 октября — спустя 2 месяца. Четырех щенков при этом в квартире уже не было — видимо, собаки съели их от голода, чтобы выжить.

Объяснения мужчины — на видео.

Напомним, ужасная история начала разворачиваться несколько дней назад. В редакцию Myslo обратились жители дома № 9 по ул. Галкина. Люди сообщили, что соседа давно нет дома, а в квартире находятся две немецкие овчарки со щенками. Собаки голодны и воют уже несколько недель. По словам жителей, они обращались к участковому и в МЧС, но никто не спешил вскрывать дверь квартиры и освобождать несчастных животных. К моменту, когда история попала в СМИ, собаки уже погибли.