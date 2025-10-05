Где в Туле отключат электроэнергию 6 октября

6 октября специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле с 9.00 не будет по следующим адресам:
- п. Н-Октябрьский: ул. Болотникова, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.), ул. Гл. Успенского, 1-21 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 13-а, ул. Степана Разина, 2-32 (чётн.), 3-33 (нечётн.), ул. Пролетарская, 5;
- п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-17, Центральный пр-зд, 1-31 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 2-а, Парковый пр-зд, 3-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 15, 24;
- Красноглазовский пр-зд, 4, 6, 8, 16;
- Скуратовский микрорайон, 7, 3;
- ул. К. Маркса, 2-48 (чётн.), 13-37 (нечётн.), 1, 26-а, 54, 54-а;
- ул. Пролетарская, 1-29 (нечётн.), 1-а, 29-а, 3-а;
- ул. Осташева, 10, 22;
- Привокзальная плотина, 47-51;
- ул. Щепкина, 2-20 (чётн.);
- ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.);
- Епифанское шоссе, 37-45 (нечётн.), 28-а, 38, 55;
- ул. Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б;
- ул. Газовая, 40, 42, 44;
- проезд Айвазовского, 6-а, 6-б, 14;
- ул. Белкина, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 17;
- Красноармейский пр-т, 6, 6 к.2, 6-а, 3, 8;
- ул. Ленина, 20;
- ул. Сойфера, 3.