  Где в Туле отключат электроэнергию 6 октября
Где в Туле отключат электроэнергию 6 октября

Публикуем список адресов.

6 октября специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле с 9.00 не будет по следующим адресам:

  • п. Н-Октябрьский: ул. Болотникова, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.), ул. Гл. Успенского, 1-21 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 13-а, ул. Степана Разина, 2-32 (чётн.), 3-33 (нечётн.), ул. Пролетарская, 5;
  • п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-17, Центральный пр-зд, 1-31 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 2-а, Парковый пр-зд, 3-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 15, 24;
  • Красноглазовский пр-зд, 4, 6, 8, 16;
  • Скуратовский микрорайон, 7, 3;
  • ул. К. Маркса, 2-48 (чётн.), 13-37 (нечётн.), 1, 26-а, 54, 54-а;
  • ул. Пролетарская, 1-29 (нечётн.), 1-а, 29-а, 3-а;
  • ул. Осташева, 10, 22;
  • Привокзальная плотина, 47-51;
  • ул. Щепкина, 2-20 (чётн.);
  • ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.);
  • Епифанское шоссе, 37-45 (нечётн.), 28-а, 38, 55;
  • ул. Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б;
  • ул. Газовая, 40, 42, 44;
  • проезд Айвазовского, 6-а, 6-б, 14; 
  • ул. Белкина, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 17;
  • Красноармейский пр-т, 6, 6 к.2, 6-а, 3, 8;
  • ул. Ленина, 20;
  • ул. Сойфера, 3.

сегодня, в 21:45 0
