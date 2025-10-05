Губернатор Тульской области поздравил учителей с профессиональным праздником

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил педагогов с профессиональным праздником.

— Дорогие, уважаемые учителя, ветераны педагогического труда! Поздравляю вас с Днём учителя!

Вы — те, кто помогает детям сделать первые шаги на пути к знаниям, кто поддерживает в трудную минуту, вдохновляет на успех, кто остается рядом не только в классе, но и в жизни.

На тульской земле работают внимательные, чуткие, преданные профессии педагоги. Вы — гордость региона, опора нашего будущего.

Спасибо вам за неравнодушие, любовь к детям и своему делу.

Особые слова благодарности — ветеранам педагогического труда. Вы воспитали тысячи учеников и передали свой бесценный опыт молодым коллегам.

Крепкого здоровья, энергии, вдохновения и благодарных учеников! — говорится в сообщении главы региона.