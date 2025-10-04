В Киреевском районе предприниматель продавал икру минтая без документов

Фото www.freepik.com.

Управление Россельхознадзора проверило работу предпринимателя из Киреевского района. Оказалось, что ему поступила икра минтая солёная, произведённая московским предприятием ООО «Авистрон».

Однако ветеринарные документы на продукцию были аннулированы ранее другим управлением Россельхознадзора из-за сомнений в происхождении сырья.

«В связи с чем, не обеспечивается прослеживаемость пищевой рыбной продукции и не представляется возможным достоверно установить качество, безопасность и происхождение сырья, использованного для производства пищевой продукции, выпускаемой в обращение», — отметили в региональном ведомстве.

Предприниматель получил предостережение. Потенциально опасную рыбную продукцию изъяли.