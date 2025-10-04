  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Киреевском районе предприниматель продавал икру минтая без документов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Киреевском районе предприниматель продавал икру минтая без документов
Фото www.freepik.com.

В Киреевском районе предприниматель продавал икру минтая без документов

Продукцию изъяли из оборота.

Управление Россельхознадзора проверило работу предпринимателя из Киреевского района. Оказалось, что ему поступила икра минтая солёная, произведённая московским предприятием ООО «Авистрон».

Однако ветеринарные документы на продукцию были аннулированы ранее другим управлением Россельхознадзора из-за сомнений в происхождении сырья.

«В связи с чем, не обеспечивается прослеживаемость пищевой рыбной продукции и не представляется возможным достоверно установить качество, безопасность и происхождение сырья, использованного для производства пищевой продукции, выпускаемой в обращение», — отметили в региональном ведомстве. 

Предприниматель получил предостережение. Потенциально опасную рыбную продукцию изъяли. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:17 +1
Другие статьи по темам
Место
Киреевский район
Прочее
Россельхознадзорикра минтая
Тулякам рассказали, кто может рассчитывать на двойную пенсию
Жизнь Тулы и области
Тулякам рассказали, кто может рассчитывать на двойную пенсию
сегодня, в 11:13, 60 2314 -8
Посол Франции приехал в тульское село, чтобы попровать крапиву
Жизнь Тулы и области
Посол Франции приехал в тульское село, чтобы попровать крапиву
сегодня, в 21:05, 38 477 0
Погода в Туле 4 октября: ветрено и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 4 октября: ветрено и без осадков
сегодня, в 09:00, 76 925 2
В Тульской области фура «закусилась» с легковушкой
Дежурная часть
В Тульской области фура «закусилась» с легковушкой
сегодня, в 15:13, 23 1373 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Чапаева водитель фургона решил, что ему можно по встречке
На ул. Чапаева водитель фургона решил, что ему можно по встречке
Под Тулой привели в порядок дорогу у населенных пунктов Алешня и Рождествено
Под Тулой привели в порядок дорогу у населенных пунктов Алешня и Рождествено
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.