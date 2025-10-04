  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Турция и Египет стали самыми популярными направлениями для отдыха у туляков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Турция и Египет стали самыми популярными направлениями для отдыха у туляков
Фото Алексея Пирязева.

Турция и Египет стали самыми популярными направлениями для отдыха у туляков

За год продажи туристических путевок выросли на 28%.

Туристические агентства Тульской области в 2024 году реализовали 37 тысяч путёвок, что на 28% превышает показатель предыдущего года. В путешествия отправились свыше 82 тысяч человек, рассказали в Туластат. 

Из них 53% — предпочли зарубежные страны, а 47% — выбрали путешествия по России.

Среди зарубежных направлений лидирует Турция, куда поехали 43% туристов. Второе место занял Египет, куда отправился каждый четвертый турист.
 
Напомним, ранее мы рассказывали, как турагент из Тулы «кинула» клиентов почти на 25 миллионов рублей. По словам знакомых женщины, сейчас она находится на лечении в психиатрической клинике.
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:27 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
путешествияпутевкиотдых
Погода в Туле 4 октября: ветрено и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 4 октября: ветрено и без осадков
сегодня, в 09:00, 73 727 2
Тулякам рассказали, кто может рассчитывать на двойную пенсию
Жизнь Тулы и области
Тулякам рассказали, кто может рассчитывать на двойную пенсию
сегодня, в 11:13, 41 1409 -7
В Тульской области фура «закусилась» с легковушкой
Дежурная часть
В Тульской области фура «закусилась» с легковушкой
сегодня, в 15:13, 13 562 -1
В Тульской области с 1 января изменится региональный МРОТ
Жизнь Тулы и области
В Тульской области с 1 января изменится региональный МРОТ
вчера, в 09:00, 72 3169 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульском кремле представили более 300 уникальных экспонатов Воинской славы России
В Тульском кремле представили более 300 уникальных экспонатов Воинской славы России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.