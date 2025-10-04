Турция и Египет стали самыми популярными направлениями для отдыха у туляков

Фото Алексея Пирязева.
Туристические агентства Тульской области в 2024 году реализовали 37 тысяч путёвок, что на 28% превышает показатель предыдущего года. В путешествия отправились свыше 82 тысяч человек, рассказали в Туластат.
Из них 53% — предпочли зарубежные страны, а 47% — выбрали путешествия по России.
Среди зарубежных направлений лидирует Турция, куда поехали 43% туристов. Второе место занял Египет, куда отправился каждый четвертый турист.
