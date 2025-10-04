В Тульском кремле представили более 300 уникальных экспонатов Воинской славы России

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В культурно-выставочном центре Тульского государственного музея оружия в Тульском кремле открылась выставка «Воинская слава России».

Проект посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 645-летию Куликовской битвы. Экспозиция рассказывает об истории судьбоносных сражений на трех главных ратных полях страны: Куликовском, Бородинском и Прохоровском.

На выставке представлено более 300 экспонатов из фондов Тульского государственного музея оружия, Музея-заповедника «Куликово поле», Бородинского военно-исторического музея-заповедника и Военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», рассказали в региональном правительстве.

Это уникальные археологические находки, монументальные произведения изобразительного искусства, научные реконструкции, подлинные образцы оружия и ценные исторические документы.

Значимое место в экспозиции отведено мемориальным реликвиям, в числе которых личные вещи выдающихся советских военачальников: маршалов И. С. Конева и М. Е. Катукова.

Посетить выставку можно будет до 29 марта 2026 года.