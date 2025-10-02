Многодетная мать из пос. Ломинцевского: «Сына покусала собака, которую прикормила у дома соседка»

Женщина пытается добиться отлова собак, но сталкивается с недовольством со стороны соседей — им жалко бездомных животных.

Крупная бездомная собака появилась в поселке Ломинцевском весной этого года. Сердобольные жители дома № 17 по ул. Центральной не смогли пройти мимо грустных глаз, просящих еды. Один раз покормили, второй раз… Собака поняла, что здесь неплохо, и осталась.

— Местом для угощения собаки стал сарай одной из моих соседок, расположенный около нашего дома. Дворняжка помнит доброту и в благодарность за это начала охранять квартиру новоиспеченной хозяйки — лежать в подъезде под ее дверью. А наши с ней квартиры — смежные. Мои дети стали со страхом идти домой, потому что каждый раз их встречает огромная черная собака, — рассказывает Юлия Раецкая.

Женщина с мужем пыталась прогнать собаку из подъезда, но всегда сталкивалась с упреками со стороны соседей. Они обвиняли Юлию в отсутствии сочувствия к бездомным животным. Пришлось отступить.

Собачья столовая продолжила исправно функционировать, и вскоре вместо одного постоянного клиента появилось уже около десятка довольных, сытых хвостатых оккупантов подъезда.

17 августа дети Юлии вышли гулять. Через два дня семья планировала уехать на юг в отпуск…

— Была тёплая погода, дети вышли во двор. Ничто не предвещало беды... И тут жуткий стук в дверь и крик соседки: «Вашего ребёнка укусила собака!» Дома был супруг. Звонок в скорую, истерика сына, томительное ожидание бригады — и приговор: «Езжайте в областную больницу, делайте прививки от бешенства». А на руках, на минуточку, шестеро несовершеннолетних детей!

Все были наспех посажены в машину и повезены в Тульскую областную больницу.

От укуса у 5-летнего ребенка на попе остался огромный синяк и ссадины. Место повреждения врач обработал, после чего все члены семьи прошли вакцинацию от бешенства.

Соседи на случившееся отреагировали отстраненно:

— Никакого сочувствия с их стороны не последовало, лишь разборки у меня дома с целью выяснения того, какая именно собака укусила ребёнка, — продолжает Юлия Раецкая. — Вместо того чтобы прекратить содержать собак, две соседки сколотили будку и поставили её под окна дома с кучей еды — столовая переросла в мотель! Но в подъезде лучше, чем на улице, поэтому свора собак предпочитает на послеобеденный сон заходить в подъезд.

А нам теперь идти домой страшно — мы не знаем, что еще может случиться. У сына психологическая травма: при виде собак он прячется за спину взрослого и начинает плакать.

А ещё буквально два дня назад в подъезде появился коврик, чтобы собачкам было не холодно спать. Мне и моей семье такое соседство препятствует безопасному проникновению в квартиру, — добавляет женщина.

Юлия Раецкая еще в августе написала заявление на отлов в администрацию, но результатов это не принесло.

Женщина уверена, что любовь к животным — это хорошо, но если она приносит вред человеку, то это уже выходит за грань понимания. Она просит контролирующие органы провести проверку исполнения местной администрацией полномочий по предотвращению причинения животными без владельцев вреда жизни и здоровью граждан и помочь решить проблему со сворой собак в подъезде.