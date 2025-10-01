Династийные жонглеры поделились опытом с юными артистами Тульского цирка

Одновременно в манеже работают 13 жонглеров, которые перебрасывали в воздухе более 70 светящихся булав. Номер «Дворцовые забавы» для Королевского цирка Гии Эрадзе поставил Заслуженный артист Башкирии, лауреат Международных фестивалей циркового искусства Халиль Сафаргалин.

В этом году Халиль Сафаргалин отмечает 70-летний юбилей. А его профессиональная цирковая история началась 52 года назад.

— Я жил в Сибири в маленьком городе Прокопьевске. Учась в школе увидел объявление о доборе в группу жонглеров. Заинтересовался и пришел. И так мне это понравилось, что тренировок по расписанию мне было мало. И в итоге мне сделали ключ от спортзала, где я мог оттачивать свое мастерство столько, сколько хочу. А в 1971 году я попал в башкирский цирковой коллектив в Уфе. В цирке познакомился с будущей супругой, а вскоре родились и две наши дочери.

В номере «Дворцовые забавы» принимает участие Лаура — дочь Халиля Сафаргалина:

— Мы со старшей сестрой Гульнарой в цирке с рождения, и конечно же с самых юных лет выходили на манеж. Папа с нами занимался, учил жонглированию, так я постепенно и освоила этот навык. Официально артистом цирка я стала с 15 лет. Выбора работать в цирке или нет у меня не стояло, потому что цирк — не работа, это образ жизни. Спустя несколько лет мы с небольшой тогда еще группой из четырех человек — я, сестра, мама и папа, — стали первыми жонглерами, которые попали на международный фестиваль в Монте-Карло.

Сейчас супруга Халиля Сафаргалина и их старшая дочь не выступают, и цирковую семейную историю продолжает Лаура.

— Цирковые династии важны для нашей индустрии тем, что именно через них передается, сохраняется и пополняется искусство артистов, которое они демонстрируют зрителям, — отметила директор Тульского цирка Светлана Олейникова.

После небольшого общения юные жонглеры смогли выйти на манеж с именитыми артистами, продемонстрировать им свои умения и получить советы и вдохновиться для дальнейшего совершенствования мастерства.

Закончилось мероприятие общим групповым фото и приглашением на представления «Королевского цирка».