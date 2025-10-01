Сентябрь в Туле оказался теплее нормы

Фото Алексея Пирязева.

А еще месяц выдался сухим — выпало всего 20% от месячной нормы осадков.

В сентябре 2025 года среднемесячная температура в Туле была +12,9 градуса, что на 1 градус выше нормы. Прошлогодний сентябрь был гораздо теплее, среднемесячная температура тогда составила +17,3. Об этом Myslo рассказали синоптики Тульского гидрометцентра.

Осадков за месяц выпало всего лишь 11 мм — это 20% от месячной нормы. Но в 2024 году сентябрь был еще суше — 0,9 мм (2% от месячной нормы).

Продолжительность солнечного сияния за месяц составила 195 часов при норме 170.

В Туле был побит один температурный рекорд — 22 сентября стало самым жарким за последние семь лет. Воздух прогрелся до +27,7 градуса, а в 2018 году было +26,9.

А метеорологическая осень в Тульской области наступила 24–25 сентября. В эти даты был отмечен переход среднесуточной температуры воздуха через +10 градусов.