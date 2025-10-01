  1. Моя Слобода
Как ведется строительство школы в тульском микрорайоне Суворовский-2

Как ведется строительство школы в тульском микрорайоне Суворовский-2

Еще в мае здесь был только фундамент, а сейчас подрядчики уже полностью возвели здание, проводят коммуникации и занимаются кровлей.

Новая школа в микрорайоне Суворовский-2 растет вместе с домами. Здесь строят восемь высоток, в перспективе — строительство порядка 38 многоквартирных домов. По планам, до 2035 года здесь появится свыше 1,7 миллиона кв. м жилья. Логично, что школа в таком месте просто необходима. Когда первые дома сдадут, одна из школ уже будет готова принять учеников. 

PAV-8457.jpg

Строительство школы ведется с марта 2025 года в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Генеральным подрядчиком выступает общество с ограниченной ответственностью «СтройЭталон Финанс», заказчиком — МУ «УКС г. Тулы».

PAV-8452.jpg

Константин Панов, директор по строительству компании «СтройЭталон Финанс»:

— За шесть месяцев удалось построить коробку здания. Сейчас полным ходом идет закрытие теплового контура, монтаж оконных блоков и витражей, кровельные, фасадные работы и благоустройство.

Внутри ведутся сопутствующие технологические работы: строятся инженерные и слаботочные системы, водопровод, канализация и т. д. На объекте работает больше 170 человек.

Задача ближайшего времени — пуск тепла. Это позволит обеспечить проведение работ на объекте в холодный период.

PAV-0848.jpg

Объект строится по типовой проектной документации, по которой ранее были построены школы в ЖК «Северная Мыза», ЖК «Балтийский»,
ЖК «1-й Юго-Восточный микрорайон».

PAV-8460.jpg

Школа будет рассчитана на 1100 мест и 44 класса. В ней будет предусмотрен актовый зал на 435 мест, столовая на 550 мест, малый и большой спортивные залы, гимнастический зал, зал хореографии с раздевалкой и медицинский блок. Здание будет трехэтажным, общей площадью 12 791 кв. м. В среду, 1 октября, ход строительства оценил глава администрации Тулы Илья Беспалов:

PAV-0856.jpg

— Завершение строительно-монтажных работ по контракту назначено на конец марта 2027 года. Стройка идет полным ходом, застройщик активно работает. Есть уверенность, что школа появится в установленные сроки или даже раньше. Школа будет современной и комфортной, мы постараемся выделить ее с точки зрения дизайна и наполнения, чтобы дети ходили сюда с удовольствием.

PAV-8564.jpg

Школа в Суворовском-2 — не единственный строящийся социальный объект в Туле. Губернатор Дмитрий Миляев поставил задачу создавать инфраструктуру в новых микрорайонах, и администрация города с этим справляется.

вчера, в 20:27 0
