Электронные повестки и возможность заключить контракт: что нужно знать об осенней призывной кампании

Фото из архива Myslo.

Собрали всю важную информацию с брифинга в тульском военном комиссариате.

1 октября в России стартовал осенний призыв на срочную службу в армию. В связи с этим военный комиссар Тульской области Александр Сафронов встретился с губернатором Дмитрием Миляевым, чтобы обсудить планы на дальнейшую работу, а также провел брифинг и ответил на самые важные вопросы.

– С сегодняшнего дня во всех муниципальных образованиях начали работу призывные комиссии, на заседания которых были вызваны более восьми тысяч человек. Из них – более тысячи отправятся на службу. Такая же цифра была и в прошлом году.

Куда отправятся призывники

Призывники из Тульской области будут направлены во все виды вооружённых сил. Почти все из них будут проходить службу в Московском военном округе.

Большинство призывников отправятся в сухопутные, воздушно-десантные войска и воздушно-космические силы. В зону СВО ребят отправлять не будут.

Не менее трети призывников попадут в учебные части, где освоят современную военную технику или получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой потом будут распределены по войскам и частям. Срок обучения в учебных частях – от 4 до 6 месяцев.

Двадцать призывников пройдут службу в научно-производственные роты, которые образованы на базе тульских оборонных предприятий.

15 призывников будут направлены в научную роту технополиса «Эра» в Анапу. Еще 10 человек – на альтернативную гражданскую службу.

Электронные повестки

В этом году призывники получат повестки через сайт госуслуг. Спрятаться не получится: как только повестку отправят в личный кабинет, она будет считаться врученной.

Тех, кто не зарегистрирован в электронной системе, оповестят традиционным способом – с помощью бумажной повестки. Они тоже считаются законными.

Что будет, если проигнорировать повестку

В случае неявки без уважительной причины в течение 20 календарных дней, к призывнику применят ограничительные меры. В частности:

запретят регистрировать ИП,

запретят становится на учет в налоговой,

приостановят постановку на учет и регистрацию прав на недвижимости,

ограничат право управления транспортными средствами,

запретят регистрацию транспортных средств,

запретят заключение кредитных договоров.

Решение о призыве теперь действует год

Решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение года со дня его принятия. То есть, если по каким-то причинам призывника не забрали во время осеннего призыва, его могут отправить в армию и весной.

Можно ли заключить контракт

Такое право у призывников есть. Вместо срочной службы они, по собственному желанию, могут отправиться в зону СВО. Для этого нужно сообщить о своем желании во время комиссии.

После этого будет принять решение о заключении контракта. Ключевую роль в вопросе сыграет состояние здоровья призывника. Впрочем, почти все, кто годен к срочной службе, могут попасть и на контрактную.

Все вопросы о призывной кампании можно получить по телефону горячей линии: 8 (4872) 22-34-44.