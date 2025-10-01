  1. Моя Слобода
Электронные повестки и возможность заключить контракт: что нужно знать об осенней призывной кампании
Фото из архива Myslo.

Электронные повестки и возможность заключить контракт: что нужно знать об осенней призывной кампании

Собрали всю важную информацию с брифинга в тульском военном комиссариате.

1 октября в России стартовал осенний призыв на срочную службу в армию. В связи с этим военный комиссар Тульской области Александр Сафронов встретился с губернатором Дмитрием Миляевым, чтобы обсудить планы на дальнейшую работу, а также провел брифинг и ответил на самые важные вопросы. 

2da4cbad-ef70-40e3-9234-4e9b87bc7610.jpg

– С сегодняшнего дня во всех муниципальных образованиях начали работу призывные комиссии, на заседания которых были вызваны более восьми тысяч человек. Из них – более тысячи отправятся на службу. Такая же цифра была и в прошлом году.

Куда отправятся призывники

Призывники из Тульской области будут направлены во все виды вооружённых сил. Почти все из них будут проходить службу в Московском военном округе.

Большинство призывников отправятся в сухопутные, воздушно-десантные войска и воздушно-космические силы. В зону СВО ребят отправлять не будут.

Не менее трети призывников попадут в учебные части, где освоят современную военную технику или получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой потом будут распределены по войскам и частям. Срок обучения в учебных частях – от 4 до 6 месяцев.

Двадцать призывников пройдут службу в научно-производственные роты, которые образованы на базе тульских оборонных предприятий.

15 призывников будут направлены в научную роту технополиса «Эра» в Анапу. Еще 10 человек – на альтернативную гражданскую службу.

Электронные повестки

В этом году призывники получат повестки через сайт госуслуг. Спрятаться не получится: как только повестку отправят в личный кабинет, она будет считаться врученной.

Тех, кто не зарегистрирован в электронной системе, оповестят традиционным способом – с помощью бумажной повестки. Они тоже считаются законными.

Что будет, если проигнорировать повестку

В случае неявки без уважительной причины в течение 20 календарных дней, к призывнику применят ограничительные меры. В частности:

  • запретят регистрировать ИП,
  • запретят становится на учет в налоговой,
  • приостановят постановку на учет и регистрацию прав на недвижимости,
  • ограничат право управления транспортными средствами,
  • запретят регистрацию транспортных средств,
  • запретят заключение кредитных договоров.

Решение о призыве теперь действует год

Решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение года со дня его принятия. То есть, если по каким-то причинам призывника не забрали во время осеннего призыва, его могут отправить в армию и весной.

Можно ли заключить контракт

Такое право у призывников есть. Вместо срочной службы они, по собственному желанию, могут отправиться в зону СВО. Для этого нужно сообщить о своем желании во время комиссии.

После этого будет принять решение о заключении контракта. Ключевую роль в вопросе сыграет состояние здоровья призывника. Впрочем, почти все, кто годен к срочной службе, могут попасть и на контрактную.

Все вопросы о призывной кампании можно получить по телефону горячей линии: 8 (4872) 22-34-44.

Автор:
вчера, в 19:33 0
Коды от «Госуслуг» теперь будут приходить с задержкой
Коды от «Госуслуг» теперь будут приходить с задержкой
Династийные жонглеры поделились опытом с юными артистами Тульского цирка
Династийные жонглеры поделились опытом с юными артистами Тульского цирка
