Ни за что не выбрасывайте старые сим-карты! Расскажем, почему
Фото Дмитрия Дзюбина

Прокуратура предупредила туляков о том, что нужно отвязать старый номер телефона от банков, соцсетей и «Госуслуг».

Многие люди, перестав пользоваться старой сим-картой, просто выбрасывают её, думая, что номер больше никому не нужен. Это не так. Через определенное время операторы могут повторно выдать этот номер другому человеку.

Если вы не отвязали старый номер от онлайн-банка, «Госуслуг», соцсетей или других сервисов, новый владелец номера может:

  • зайти в ваш банковский аккаунт и украсть деньги или оформить кредит на ваше имя,
  • войти в ваши соцсети и писать друзьям от вашего имени, прося перевести деньги,
  • получить доступ к вашим данным.

Что делать?
 

Прежде чем выкинуть сим-карту:

  • Зайдите в каждый сервис (банк, «Госуслуги», соцсети и т.д.), где привязан этот номер,замените его на новый или удалите.
  • В «Госуслугах» можно ещё и запретить оформление новых договоров на ваш старый номер — это делается в разделе «Профиль».

Фотограф:
вчера, в 22:00 +2
