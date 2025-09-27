  1. Моя Слобода
В деревне Фёдора Конюхова в Заокском районе открыли 12 новых памятников
Канал "Деревня Федора Конюхова"

В деревне Фёдора Конюхова в Заокском районе открыли 12 новых памятников

На Аллее Российской Славы открыли 12 новых бюстов, из которых 6 - героям России, 3 - выдающимся спортсменам.

Герой СССР маршал Олег Лосик, военкор Борис Максудов, погибший в 2023-м при атаке беспилотников, легенды ЦСКА Анатолий Тарасов и Валерий Харламов и многие другие: на Аллее Российской Славы в деревне Федора Конюхова появились 12 новых бюстов.

photo_2025-09-27_12-56-43.jpgphoto_2025-09-27_12-56-42.jpg

Почетными гостями мероприятия стали советский футболист Евгений Ловчев и внук легендарного вратаря Льва Яшина Василий Фролов.

photo_2025-09-27_12-56-45.jpg

В день открытия на стадионе деревни прошли благотворительные футбольные матчи. За каждый забитый игроками гол спонсоры отчисляли 100 тысяч рублей на поддержку ветеранов спорта. Всего было забито 39 голов и собрано 3 млн 900 тыс. рублей.

вчера, в 19:04
