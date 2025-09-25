Ломовским воротам в центре Тулы вернут первозданный вид

Фото Дмитрия Дзюбина.

Татьяна Золотова, начальник управления образования администрации Тулы, прокомментировала решение о реконструкции ворот усадьбы Демидовых. Почему управление образования? Расскажем.

Архитектурный ансамбль «Дом Демидовых XVIII в.» с воротами находится в Денисовском переулке. С 30-х годов прошлого столетия в главном здании бывшей усадьбы находился Дворец пионеров. Сейчас это муниципальный центр городского творчества и научно-технического развития. Собственник объектов — как раз управление образования. Именно это ведомство и объявило конкурс на разработку проекта по реставрации Ломовских ворот. Им вернут первозданный вид.

Татьяна Золотова:

Татьяна Золотова — Это памятник архитектуры федерального значения, и он требует определенных охранных обязательств. Глава администрации Тулы принял решение о восстановлении этой изюминки центра города. Мы провели первоначальное обследование, которое показало состояние ворот. Только после разработки проектно-сметной документации мы сможем понять параметры реконструкции.

Поскольку это охраняемый государством исторический объект, есть определённые требования к восстановительным работам: и к материалам, и к технологиям, и к внешнему виду. Всё работы будут проводиться только по согласованию с инспекцией по охране памятников.

По словам Золотовой, проектирование пройдет в этом году, а работы — уже в следующем. На создание проекта из муниципального бюджета выделено 5 млн рублей.

Планов на весь усадебный комплекс администрация пока не озвучивает, первоочередная история — ворота.