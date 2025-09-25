  1. Моя Слобода
В Тульской области замедлились темпы строительства 

В Тульской области замедлились темпы строительства 

Об этом стало известно в ходе заседания Градсовета.

В Тульской области срок действия решений Градсовета о строительстве жилья ограничат двумя годами. Инициатива связана с замедлением темпов строительства в регионе.

Застройщикам, получившим одобрение проекта на Градсовете, необходимо будет начать возведение домов в течение двух лет. Если по окончании этого срока работы не начнутся, то принятое ранее решение будет аннулировано. Это ограничение позволит в первую очередь соблюдать нормативы по количеству мест в детских садах и школах для рядом стоящих домов. 

Такую инициативу высказал сегодня в ходе заседания Градсовета первый заместитель губернатора Тульской области Михаил Пантелеев. Он отметил, что такая инициатива позволит не допустить нарушения этих нормативов.

вчера, в 12:40
news@myslo.ru
