Тульский производитель кормил детей небезопасным творогом

Специалисты провели контрольное мероприятие в отношении тульского ООО «Вектор». Организация поставляет продукцию в социально-значимые учреждения Тульской области.

При анализе данных системы раннего оповещения «Сирано» ФГИС «ВетИС», установлено, что ООО «Вектор» нарушило требования Технического регламента ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции».

В девятипроцентрном твороге было установлено повышенное содержание дрожжей. Продукт был поставлен производителем в «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 4».

ООО «Вектор» было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований с требованием изъять небезопасную продукцию из обращения.