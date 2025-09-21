  1. Моя Слобода
Сычев, Глызин, Колыванов: команда звезд сыграла в футбол против тульских чиновников

Публикуем фоторепортаж с Центрального стадиона.

Сегодня, 21 сентября, на Центральном стадионе в Туле состоялся футбольный матч, посвященный Дню оружейника. 

В составе СК «Забей», возглавляемого заслуженным артистом России Алексеем Глызиным, на поле вышли легенды российского футбола. Дмитрий Ананко, Дмитрий Сычев, Игорь Колыванов, Валерий Шмаров — вот неполный список звездной команды. Противостояла им сборная правительства Тульской области, усиленная ветеранами тульского «Арсенала».

Матч закончился со счётом 5:4 в пользу СК «Забей». Публикуем фоторепортаж со спортивного праздника.

сегодня, в 15:39 −3
футболспортДень оружейникавыставочный матчзвездыАрсеналветераныЦентральный стадион
 

