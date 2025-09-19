  1. Моя Слобода
Тульские полицейские почтили память капитана Максима Алехина
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Тульские полицейские почтили память капитана Максима Алехина

Сегодня начальник пункта полиции «Петровский» мог отпраздновать свой 41-й день рождения. Весной 2023 года он ценой собственной жизни спас коллег в Ингушетии.

В пятницу, 19 сентярбря, сотрудники тульской полиции, ветераны органов внутренних дел, общественники и школьники собрались возле ОП «Ленинский» чтобы почтить память начальника пункта полиции «Петровский» Максима Алехина, погибшего в зоне контртеррористической операции на Северном Кавказе.

3.jpeg

Сегодня Максим должен был отметить 41-летие. В ночь с 5 на 6 апреля 2023 года капитан полиции ценой собственной жизни спас своих коллег при проведении адресной зачистки в ингушском селе. Вместе с ним в том бою погиб помощник дежурного ИВС МО МВД России «Ефремовский» сержант Максим Родионов. Оба были посмертно награждены Орденами Мужества.

Почтить память Максима Алехина приехали начальник УМВД России по Тульской области Андрей Даценко, председатель ветеранской организации Виктор Прокофьев, член Общественного совета УМВД протоиерей Виктор Матвеев и бабушка капитана – Валентина Дмитриевна Алехина.

1.jpeg

Начальник регионального УМВД вместе с супругой и дочерью Максима в память о нём посадили перед отделом саженец калины. Все присутствующие почтили память офицера минутой молчания и возложили к мемориальной доске цветы. 

