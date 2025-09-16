  1. Моя Слобода
  Синоптики: бабье лето закончится в среду
Синоптики: бабье лето закончится в среду
Фото Алексея Пирязева.

А затем начнется метеорологическая осень.

А затем начнется метеорологическая осень.

В Центральной России стартовала сезонная перестройка атмосферы. И, по прогнозам синоптиков, среда станет последним днем бабьего лета. А затем теплая аномалия будет сокращаться. В результате в пятницу воздух в регионах не прогреется выше +16° в дневные часы.

Напомним, ранее в погодном центре «Фобос» прогнозировали, что по-настоящему осенняя погода нагрянет в выходные. В субботу североатлантический циклон принесет с собой полчища фронтальных облаков, проливные дожди. В воскресенье станет еще холоднее: ночью +7…+10°, днем — +11…+14°.

В канун астрономической осени, которая наступит 22 сентября, погода примет статус осени метеорологической и проведет смену климатических сезонов.

Золотая осень стартует в последней пятидневке сентября.

Фотограф:
сегодня, в 15:22 +1
