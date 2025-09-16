  1. Моя Слобода
Названы самые частые виды нарушений ПДД в Туле и области
Фото Дмитрия Дзюбина.

Приводим данные за восемь месяцев этого года.

За восемь месяцев 2025 года в Тульской области комплексы автоматической фотовидеофиксации зафиксировали 2 750 666 нарушений ПДД. Об этом Myslo рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Из них вынесено постановлений по делам об административных правонарушений в Туле:

  • 287 511 по ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения),
  • 54 800 по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности),
  • 19 563 по ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора),
  • 1 315 по ст. 12.15 ч.1 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона),
  • 3845 по ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения),
  • 574 по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходам).

А это в остальной части Тульской области:

  • 2 283 473 по ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения),
  • 47 341 по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности),
  • 562 по ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора),
  • 7705 по ст. 12.15 ч.1 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона),
  • 3454 по ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения),
  • 367 по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходам).

Напомним, что всего в регионе на дорогах установлено 267 камер разного формата и 126 муляжей.

Фотограф:
сегодня, в 15:48 0
