Названы самые частые виды нарушений ПДД в Туле и области

За восемь месяцев 2025 года в Тульской области комплексы автоматической фотовидеофиксации зафиксировали 2 750 666 нарушений ПДД. Об этом Myslo рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Из них вынесено постановлений по делам об административных правонарушений в Туле:
- 287 511 по ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения),
- 54 800 по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности),
- 19 563 по ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора),
- 1 315 по ст. 12.15 ч.1 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона),
- 3845 по ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения),
- 574 по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходам).
А это в остальной части Тульской области:
- 2 283 473 по ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения),
- 47 341 по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности),
- 562 по ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора),
- 7705 по ст. 12.15 ч.1 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона),
- 3454 по ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения),
- 367 по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходам).
Напомним, что всего в регионе на дорогах установлено 267 камер разного формата и 126 муляжей.