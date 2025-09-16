Названы самые частые виды нарушений ПДД в Туле и области

Фото Дмитрия Дзюбина.

Приводим данные за восемь месяцев этого года.

За восемь месяцев 2025 года в Тульской области комплексы автоматической фотовидеофиксации зафиксировали 2 750 666 нарушений ПДД. Об этом Myslo рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Из них вынесено постановлений по делам об административных правонарушений в Туле:

287 511 по ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения),

54 800 по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности),

19 563 по ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора),

1 315 по ст. 12.15 ч.1 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона),

3845 по ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения),

574 по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходам).

А это в остальной части Тульской области:

2 283 473 по ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения),

47 341 по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности),

562 по ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора),

7705 по ст. 12.15 ч.1 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона),

3454 по ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения),

367 по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходам).

Напомним, что всего в регионе на дорогах установлено 267 камер разного формата и 126 муляжей.