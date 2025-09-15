Более 500 тульских семей оплатили материнским капиталом обучение детей в ВУЗах

Фото www.freepik.com.

Важно, чтобы студент на момент начала обучения был не старше 25 лет.

С начала 2025 года в Тульской области 505 семей с помощью материнского капитала оплатили высшее образование для детей. Региональное Отделение СФР перечислило ВУЗам на эти цели свыше 51 миллиона рублей.

Материнский капитал можно потратить на получение высшего образования любым ребенком в семье, после того, как ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года. Оплатить можно как один семестр, так и весь срок обучения. Если суммы материнского капитала недостаточно, можно оплатить часть обучения капиталом, а остальную часть — самостоятельно.

При этом важно, чтобы студент на момент начала обучения был не старше 25 лет, договор об оказании платных образовательных услуг был подписан родителем, указанным в сертификате, а учебная организация находилась на территории России и имела соответствующую лицензию.

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала на образование ребенка можно подать дистанционно на портале госуслуг, лично в клиентской службе Отделения СФР по Тульской области или в МФЦ.

Кроме того в этом году Отделение СФР по Тульской области заключило соглашения с несколькими ведущими ВУЗами региона, благодаря которым у родителей появилась возможность могут подать заявление на оплату образования ребенка материнским капиталом непосредственно в учебном заведении, в котором обучается или планирует обучаться на платной основе их ребенок.

Такая возможность есть у родителей студентов:

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого,

Тульского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,

Новомосковского филиала Российского химико-технологический университета им. Д.И. Менделеева.

Эти ВУЗы самостоятельно передают заявления и необходимые сведения в Отделение СФР по Тульской области. От владельца сертификата никаких дополнительных действий не требуются.

После одобрения заявления отделение СоцФонда перечислит средства на счет образовательной организации в течение 5 рабочих дней.