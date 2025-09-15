В Воловском районе убрали свалку покрышек и строительного мусора в районе карьера

Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Воловского района провела проверку по факту жалоб жителей на свалку в районе песчаного карьера, расположенного в 5 км от трассы М-4 «Дон — Волово — Теплое».

Оказалось, что на участок площадью 30 м² вывозили крупногабаритные отходы, строительный мусор и резину от покрышек.

«С целью устранения нарушений экологического законодательства прокуратура района внесла главе администрации представление, во исполнение требований которого свалка ликвидирована», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

По постановлению прокурора должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности.