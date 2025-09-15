  1. Моя Слобода
В Воловском районе убрали свалку покрышек и строительного мусора в районе карьера
Фото прокуратуры Тульской области.

Должностное лицо привлекли к ответственности.

Прокуратура Воловского района провела проверку по факту жалоб жителей на свалку в районе песчаного карьера, расположенного в 5 км от трассы М-4 «Дон — Волово — Теплое». 

Оказалось, что на участок площадью 30 м² вывозили крупногабаритные отходы, строительный мусор и резину от покрышек. 

«С целью устранения нарушений экологического законодательства прокуратура района внесла главе администрации представление, во исполнение требований которого свалка ликвидирована», — отметили в пресс-службе прокуратуры. 

По постановлению прокурора должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности. 

