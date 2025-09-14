Более 120 тыс. жителей Тульской области привились от гриппа

Фото Дмитрия Дзюбина.

Ранее в регион поступило около 380 000 доз вакцины: «Ультрикс квадри» для детей и беременных, «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых.

В рамках прививочной кампании уже вакцинировано около 89 тысяч взрослых и более 35 тысяч детей. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

В ведомстве напомнили, что прививку от гриппа может сделать каждый желающий в поликлинике по месту жительства. Записаться на нее можно в регистратуре, на портале Госуслуг и сайте Доктор 71. Также работают мобильные пункты по выходным с 10.00 до 17.00 возле ТЦ «Макси» в Туле и ТЦ «Первый» в Новомосковске.

Перед вакцинацией медработник проводит осмотр, меряет давление и температуру, уточняет наличие хронических заболеваний. Необходимо предъявить паспорт и СНИЛС.

