Самая грязная река, смерть школьника и обманутая беременная: топ новостей недели от Myslo

В топ самых читаемых новостей на Myslo традиционно вошла погода — прогноз на неделю от Романа Вильфанда собрал более 19 тысяч просмотров, а публикацию о сроках выпадения первого снега посмотрели более 16 тысяч раз.

Заинтересовала туляков новость и о самой загрязненной реке в регионе. Согласно отчету минприроды, это Мышега. За год качество воды в этой реке ухудшилось с класса «Очень грязная» до «Экстремально грязная». Превышение предельно допустимых концентраций отмечено по 11 показателям из 14.

Также одной из самых просматриваемых стала новость о гибели 15-летнего Алексея Макеева. Мальчик пропал 28 июля 1997 года. Он собирался съездить на Упу, чтобы искупаться, однако до туда так и не добрался. Обстоятельства исчезновения школьника удалось установить лишь в этом году. Что случилось с Лёшей, можно прочитать по ссылке.

Ожидаемо в рейтинге самых читаемых новостей недели афиша Дня города. К слову, праздник-то мы уже отметили. Как Тула отпраздновала, читайте в нашем специальном сюжете по ссылке. Корреспонденты Myslo посетили все самые интересные мероприятия.

В пятерку просматриваемых вошла новость о тулячке, которая приняла участие в реалити-шоу «Беременна по обману». Героиней нового выпуска стала 21-летняя Лилия из Тулы.