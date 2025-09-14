  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Самая грязная река, смерть школьника и обманутая беременная: топ новостей недели от Myslo - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Самая грязная река, смерть школьника и обманутая беременная: топ новостей недели от Myslo

Самая грязная река, смерть школьника и обманутая беременная: топ новостей недели от Myslo

Чем тулякам запомнилась прошедшая неделя?

В топ самых читаемых новостей на Myslo традиционно вошла погода — прогноз на неделю от Романа Вильфанда собрал более 19 тысяч просмотров, а публикацию о сроках выпадения первого снега посмотрели более 16 тысяч раз. 

Заинтересовала туляков новость и о самой загрязненной реке в регионе. Согласно отчету минприроды, это Мышега. За год качество воды в этой реке ухудшилось с класса «Очень грязная» до «Экстремально грязная». Превышение предельно допустимых концентраций отмечено по 11 показателям из 14. 

Также одной из самых просматриваемых стала новость о гибели 15-летнего Алексея Макеева. Мальчик пропал 28 июля 1997 года. Он собирался съездить на Упу, чтобы искупаться, однако до туда так и не добрался. Обстоятельства исчезновения школьника удалось установить лишь в этом году. Что случилось с Лёшей, можно прочитать по ссылке.

Ожидаемо в рейтинге самых читаемых новостей недели афиша Дня города. К слову, праздник-то мы уже отметили. Как Тула отпраздновала, читайте в нашем специальном сюжете по ссылке. Корреспонденты Myslo посетили все самые интересные мероприятия. 

В пятерку просматриваемых вошла новость о тулячке, которая приняла участие в реалити-шоу «Беременна по обману». Героиней нового выпуска стала 21-летняя Лилия из Тулы.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 21:04 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
топ просматриваемых новостейбеременна по обманупогодасамая грязная река

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области завершилось голосование
В Тульской области завершилось голосование
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.