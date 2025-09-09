  1. Моя Слобода
Тулячка стала участницей реалити-шоу «Беременна по обману»
Фото пресс-службы телеканала «Ю».

Тулячка стала участницей реалити-шоу «Беременна по обману»

Это реалити про женщин, которые столкнулись с обманом со стороны женатых мужчин.

В эфире телеканала «Ю» стартует второй сезон проекта «Беременна по обману». Это реалити про женщин, которые столкнулись с обманом со стороны женатых мужчин.

Героини проекта надеялись на крепкие и долгие отношения, их возлюбленные обещали им надежную семью. Но, забеременев, женщины столкнулись с горькой правдой — их мужчина женат и ведет двойную жизнь.

10 сентября выйдет новый выпуск, героиней которого станет 21-летняя Лилия из Тулы.

— Героиня попала в больницу с воспалением зуба, где познакомилась с таким же пациентом. После выписки молодые люди начали встречаться, и у них закрутился роман.

Через несколько месяцев отношений поведение мужчины стало агрессивным, и девушка решила сделать перерыв. Вскоре выяснилось, что она беременна. Узнав новость, будущий отец сказал, что готов растить ребёнка вместе. Но потом мужчина резко пропал, поменяв номер и удалив аккаунты в социальных сетях. После Лилия узнала, что он женат и живёт с семьёй, — сообщили в пресс-службе телеканала.

сегодня, в 18:28 −3
Место
Тула
Прочее
реалити-шоу Беременна по обману
 

