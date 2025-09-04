Как будем праздновать День города и День Тульской области: полная афиша

Фото из архива Myslo.

Рассказываем, куда сходить и что посмотреть 13 сентября.

Площадь им. В. И. Ленина

11.00 — соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы». 6+

13.30 — концерт учащихся детских школ искусств. 6+

16.00 — IX Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». 12+

19.00 — праздничный концерт творческих коллективов и исполнителей Тулы и Тульской области. 12+

21.00 — выступление артистов российской эстрады, вокальная группа VIVA (Москва). 12+

Казанская набережная

12.00 — интерактивно-развлекательные, презентационные площадки тульских общественных организаций, объединений, предприятий, учреждений. 6+

Сцена Казанской набережной

12.00 — торжественное открытие Дня города Тулы и Дня Тульской области. 6+

14.00 — Тульская свадьба. 6+

15.00 — фестиваль-конкурс творчества участников СВО и их семей «Голос Победы». 6+

19.30 — фестиваль «Джазпорт» (Москва). Выступление популярных исполнителей джазового направления. 12+

Крестовоздвиженская площадь

12.00 — гастрономический фестиваль, медиапроекты «Кухня. РФ», «Точка.РФ», ярмарки «ВсеСвое», «Тульский ряд», «Своими руками», концертно-развлекательные и интерактивные площадки. 0+

Кремлевский сквер

13.00 — фестиваль уличных театров «Театральный дворик» с участием коллективов из Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, Тулы и Беларуси. 14 сентября «Театральный дворик» ждет своих гостей с 15.00 в деловом квартале «Ликерка Лофт». 0+

Платоновский парк

12.00 — программа «Тула. Молодость. Семья», направленная на популяризацию института семьи. Концертно-развлекательные, интерактивные программы, мастер-классы. 6+

Самых маленьких гостей ждёт бесплатный попкорн, ростовые куклы, шоу мыльных пузырей и сладкой ваты, анимация, аквагрим и гигантские надувные игры.

Для молодежи будут работать фотозоны под открытым небом с ярким гардеробом и визажистом, откроется аллея с «питерской» романтичной атмосферой, где есть место художникам, живым фигурам, мимам и качественной музыке, пройдут спортивные соревнования.

Запланированы также мастер-классы от специалистов в сфере хендмейд, катание на сапбордах и средневековые игры. Для туляков всех возрастов чемпион мира по регби Петр Батнараш проведёт мастер-класс, будет работать лаундж-зона с настольными играми и территорией для пикника. Там же можно будет сыграть в теннис, бадминтон или игровую приставку и принять участие в розыгрыше призов.

В парке пройдёт концертная программа от лучших артистов города, выступит кавер-группа «Хулиганы» и состоится музыкальное шоу от кавер-группы «Стерео Коромысло». А хедлайнером праздника станет дуэт музыкантов и блогеров Nansi & Sidorov.

Красноармейский пр., 1

12.00 — библиофест «Читай, Тула!». 6+

Творческий индустриальный кластер «Октава»

12.00 — фестиваль музыки и автомобилей «Электромашина». 15 коллекционных авто, 10 DJ лучших фестивалей страны. 6+

Общественное пространство «Искра»

12.00 — арт-биеннале «Искра»: уличные художники, музыка, модное дефиле, художественный перформанс. 6+

арт-резиденция дкж

(Тула, ул. Демонстрации, 134 / ул. Дм. Ульянова, 20)

12.00 — гастрономический фестиваль национальных культур. 6+

Центральный парк культуры и отдыха

Эстрада. 0+

14.00 — детский блок,

15.00 — группа «Дива»,

16.00 — Роман Лиманский и народный цыганский ансамбль «Ягори»,

17.00 — группа «Крава»,

18.00 — Липецкий симфонический оркестр. Солисты Ольга и Евгений Поляковы.

Фонтанная площадь. 0+

15.00 — 18.00 — ярмарка тульских мастеров, площадка общественного питания (шашлык), мастер-класс по твистингу (скручивание фигур из воздушных шаров), мастер-класс по росписи пряников, шоу восковых ручек, аквагрим, развлекательная спортивная локация футбола и тенниса.

Центр детского творчества и развития «Чудо-дерево». 0+

11.00 — 13.00 — развлекательная программа для детей «В гостях у сказки».

Ротонда. 6+

15.00 — 17.00 — музыкальная гостиная. Любимые песни о главном. Студия «СольДо».

Большой круг. 6+

10.30 — 18.00 — арт-фестиваль цыганского искусства «Наследие».

Комсомольский парк и Пролетарский парк

Эстрада. 0+

15.00 — 17.00 — концертная программа.

Детский городок. 0+

15.00 — ростовые куклы, аквагрим для детей.

ремесленный двор «добродей»

С 12.00 до 14.00 в ремесленном дворе «Добродей» в рамках XIX Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» пройдет Фестиваль национальных игр «Играем по-тульски».

На главной сцене с 12.30 до 14.00 посетителей ждет насыщенная концертная программа. Площадка «Этно-игротека» познакомит с настольными играми разных народов, проживающих на территории Тульской области. «Тульские забавы» помогут проверить свою удаль в традиционных русских играх. А в «Детских играх недетского времени» можно будет окунуться в эпоху детства военного времени.

Гости смогут познакомиться с фотовыставкой «Галерея единого подвига», где представлены портреты героев Великой Отечественной войны разных национальностей.

Также гостей ждут тематические мастер-классы от ремесленного двора «Добродей» и «Потешная слобода» с деревянными играми.

Особое место займёт выставка-хоровод «Игрушка 360», посвящённая филимоновской и тульской городской игрушкам — символам Тульского края. Это уникальная выставка в трёх измерениях: цифровом, фотографическом и материальном.

Вход свободный. 6+

Музей «Тульские самовары»

Тула, ул. Менделеевская, 8, тел. 8 (4872) 31-23-33

11.00 — 12.00 — «Фотоохота» в музее. Квест по экспозиции: найди и сфотографируй необычные узоры на самоварах. 12+

Музей декоративно-прикладного

и народного искусства

Тула, ул. Металлистов, 12, тел. 8 (4872) 77-04-20

12.00 — 18.00 — выставка народных промыслов «Наследники Левши». Опытные мастера поделятся секретами промысла: от тонкостей работы с деревом, металлом до изящных техник бисероплетения и традиционной всечки. Вход свободный. 6+

Краеведческий музей

Тула, ул. Советская, 68, тел. 8 (4872) 30-79-75

Авторская лекция популяризатора науки, палеонтолога, ученого, писателя Алексея Пахневича «Минералы в жизни животных: ископаемых и современных». Вход свободный, количество мест ограничено. Требуется регистрация по телефону. 12+

14.00 — тематическая экскурсия «Прикоснись к истории». Во время экскурсии вы сможете подержать в руках подлинный зуб и фрагмент бивня мамонта, познакомиться с произведениями мастеров-скобянщиков и детально рассмотреть все секреты изготовления старинных предметов. 6+

16.00 — интерактивное мероприятие в экспозиции «Играть, не устать!». 6+

16.00 — 18.00 — квест по экспозиции «Щелкни искусство». Сделай уникальное селфи с экспонатами! 6+

Тульский кремль

Запись по телефону: 8 (47872) 77-49-34

13.00 — гастрономический мастер-класс «Кремлевские разносолы». Знакомимся с традиционными рецептами древнерусской кухни наглядно.

12+

Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля

8 (4872) 77-49-36

13.00 — концертная программа «Память сердца» солистов и творческих коллективов Тульского областного колледжа культуры и искусств в рамках выставки «Одна на всех. Победа!». Вход свободный. 0+

15.00 — детский ансамбль «Веселые ложки» из Центра поддержки одаренных детей Тульской области «Созвездие» в пространстве выставки «Одна на всех. Победа!». Вход свободный. 0+

Эстрада Комсомольского парка

8 (4872) 56-77-31

14.00 — литературное мероприятие «Тебе, родная Тула!». Члены музейно-литературного объединения «Муза» прочитают стихи, посвященные родному городу. Вход свободный. 6+

Музей обороны Тулы

Территория парка «Патриот-Тула», тел. 8 953 955-01-93

11.00 — 18.00 — музейный праздник «Любимый город». Фотовыставка уникальных снимков, вечерняя экскурсия и мастер-классы. Вход свободный. 6+

15.00 — лекция «Такие разные деньги». Окунемся в нумизматику и бонистику времен Великой Отечественной войны. 12+

19.00 — интерактивная экскурсия «В ночь перед наступлением». Погрузимся в атмосферу сражающегося города осени 1941 года и пройдем с фонарями по его темным улицам (по предварительной регистрации). 12+

Парк «Патриот-Тула», конгресс-центр

12.00 — 16.00 — музейный праздник «С днем рождения, Тула!». 12+

Музей П. Н. Крылова

Тула, ул. Кутузова, 10, тел. 8 (4872) 41-04-60

15.00 — программа для семейного досуга «С днем рождения, Тула!». Виртуальная экскурсия по городу через картины Порфирия Никитича Крылова; мастер-класс по рисованию «Осенний букет». 6+

«Л. Н. Т.»

Тула, ул. Металлистов, 25, тел. +7 (4872) 77-33-02

12.00 — квест «Где же прячется Толстой», в ходе которого участники вместе с дамой-детективом Аделаидой Свистулькиной отправятся на поиски великого писателя в историческом центре Тулы. Гостей ждут увлекательные открытия и интересные факты из жизни губернской столицы. Квест стартует от Одоевской башни Тульского кремля. 6+

14.00 — квест для школьников «Вам пишет Лев Толстой». Помогая доставить письма писателя по нужным адресам, участники познакомятся с Тулой времен Льва Толстого и узнают об особенностях городской жизни на рубеже XIX–XX веков. 6+

15.00 — пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы. Посетители узнают, как из города-крепости Тула постепенно превращалась в город славных оружейников, богатых купцов и искусных мастеров. Экскурсанты увидят знаковые достопримечательности города и смогут прикоснуться к жизни толстовской Тулы. 12+

16.00 — праздничная программа «Толстой в городе». Гости филиала посетят с экскурсией экспозицию «Мой адрес всегда: Тула» и поучаствуют в викторине на знание старинных слов из произведений Льва Толстого. 12+

Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева

Новомосковский район, с. Спасское, ул. Центральная, 4-а,

тел. 8 (4872) 9-01-46

11.00 — мастер-класс «Тульский пряник». Сувенир из соленого теста.

6+

Музей В. Ф. Руднева

Заокский район, д. Савино, 43, тел. 8 (48734) 4-15-29

12.00 — пешеходная экскурсия «Дорогами попечителя храма». История земли Заокской и прекрасного местечка Савино. 6+

14.00 — встреча с музыкантом Вячеславом Суровцевым в рамках проекта «Собеседник». Поговорим о женских образах в произведениях современных композиторах в жанре легкой классики. Вход свободный. 6+

Девягорско-Лихвинский музей-заповедник

Суворовский район, г. Чекалин, ул. Калужская, 35, тел. 8 953 955-04-12

13.00 — интерактивная игра «Край наш Тульский». Вход свободный. 6+

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»

Заокский район, д. Дворяниново, тел. 8 (48734) 2-65-11

13.00 — час истории «Героическая Тула». Вход свободный. 6+

Богородицкий дворец-музей и парк

Богородицк, ул. Привокзальная, 1-б, тел. 8 (48761) 2-25-32

16.00 — тематическая экскурсия по экспозиции башни-колокольни в рамках областной культурно-просветительской акции «Хранители достояния». 6+

