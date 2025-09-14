В Тульской области завершилось голосование

14 сентября ровно в 20.00 завершилось голосование. В Тульской области закрылись все избирательные участки. Бюллетени проголосовавших избирателей извлекаются из ящиков для голосования и сейф-пакетов. Начался подсчет голосов.

12, 13 и 14 сентября в регионе прошли дополнительные выборы депутата Тульской областной Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 (Арсеньевский, Белевский и Суворовский районы) и еще 7 избирательных кампаний муниципального уровня в городе Богородицке, МО Правобережное Белевского района, Веневском, Воловском, Дубенском, Куркинском и Плавском муниципальных округах.