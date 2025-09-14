  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. В Тульской области завершилось голосование - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области завершилось голосование

В Тульской области завершилось голосование

Начался подсчет голосов.

14 сентября ровно в 20.00 завершилось голосование. В Тульской области закрылись все избирательные участки. Бюллетени проголосовавших избирателей извлекаются из ящиков для голосования и сейф-пакетов. Начался подсчет голосов. 

12, 13 и 14 сентября в регионе прошли дополнительные выборы депутата Тульской областной Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 (Арсеньевский, Белевский и Суворовский районы) и еще 7 избирательных кампаний муниципального уровня в городе Богородицке, МО Правобережное Белевского района, Веневском, Воловском, Дубенском, Куркинском и Плавском муниципальных округах. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 20:45 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Голосование

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Самая грязная река, смерть школьника и обманутая беременная: топ новостей недели от Myslo
Самая грязная река, смерть школьника и обманутая беременная: топ новостей недели от Myslo
«ТЗМС» обыграл «Волгу» в первом домашнем матче Высшей лиги по футзалу: фоторепортаж
«ТЗМС» обыграл «Волгу» в первом домашнем матче Высшей лиги по футзалу: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.