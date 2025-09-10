Названа самая грязная река Тульской области

Фото из архива Myslo.

В целом в прошлом году практически во всех реках региона ухудшилось качество воды.

Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области опубликовало доклад об экологической ситуации в регионе в 2024 году. В документе, в частности, есть раздел о водных объектах.

Так, согласно докладу, качество воды реки Дон в Донском и Новомосковске в 2024 году ухудшилось с класса «Очень загрязненная» до «Грязная».

Качество воды реки Красивая Меча в Ефремове в сравнении с

предшествующим годом имеет стабильные статусы «Очень загрязненная» и

«Грязная».

Река Ока в Белеве также с класса «Очень загрязненная» перешла в разряд «Грязной».

— В отчётном году, в сравнении с 2023 годом, качество воды реки Упы (г. Тула) в фоновом створе осталось прежним — «Грязная». Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ наблюдаются по 7-9 показателям из 14, — говорится в докладе.

Качество воды реки Воронки в районе д. Ясная Поляна стабильно грязное.

А самая загрязненная река в Тульской области — это Мышега в Алексине.

Качество воды там ухудшилось с класса «Очень грязная» до «Экстремально грязная». Превышение ПДК отмечено по 11 показателям из 14.