Названа самая грязная река Тульской области
Фото из архива Myslo.

В целом в прошлом году практически во всех реках региона ухудшилось качество воды.

Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области опубликовало доклад об экологической ситуации в регионе в 2024 году. В документе, в частности, есть раздел о водных объектах.

Так, согласно докладу, качество воды реки Дон в Донском и Новомосковске в 2024 году ухудшилось с класса «Очень загрязненная» до «Грязная». 

Качество воды реки Красивая Меча в Ефремове в сравнении с
предшествующим годом имеет стабильные статусы «Очень загрязненная» и
«Грязная». 

Река Ока в Белеве также с класса «Очень загрязненная» перешла в разряд «Грязной». 

— В отчётном году, в сравнении с 2023 годом, качество воды реки Упы (г. Тула) в фоновом створе осталось прежним — «Грязная». Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ наблюдаются по 7-9 показателям из 14, — говорится в докладе.

Качество воды реки Воронки в районе д. Ясная Поляна стабильно грязное.

А самая загрязненная река в Тульской области — это Мышега в Алексине.

Качество воды там ухудшилось с класса «Очень грязная» до «Экстремально грязная». Превышение ПДК отмечено по 11 показателям из 14.

сегодня, в 15:00 0
news@myslo.ru
