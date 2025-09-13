Дмитрий Миляев встретился с участниками программы «Земский работник культуры»

Фото Дмитрия Дзюбина.

12 сентября Губернатор Дмитрий Миляев принял участие в открытии нового центра творчества «Молодежный».







В пространстве, площадь которого свыше 230 кв. м, будут проводить концерты, откроют творческие кружки и библиотеку. Отметим, что Дом культуры построили по программе губернатора «Наш район».

— Модульные Дома культуры, которые мы строим в селах и деревнях востребованы жителями. Они становятся точками притяжения, местами сбора для общения. Это важно как для детей и молодежи, так и особенно – для жителей старшего возраста. В клубах можно развивать творческие способности, но главное — живое общение людей, — отметил Дмитрий Миляев.

Губернатор оценил новые помещения центра, пообщался с юными жителями Молодежного и встретился с первыми посетителями.







В новом центре творчества Дмитрий Миляев провел круглый стол с участниками программы «Земский работник культуры». Это 17 человек, которые переехали в малые города и села Тульской области из разных уголков России, чтобы трудиться в сфере культуры. Проект инициирован Президентом и начал действовать весной этого года. Желающие развивать культуру в глубинке получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.





Каждый из участников программы выбрал профессию по душе: преподаватель в школе искусств, режиссерская деятельность, хореография, концертмейстер, балетмейстер, экскурсовод и другие самые разные творческие направления.







У каждого из земских работников была своя причина, почему они переехали работать именно в Тульскую область. Так, Анастасия Клюева влюбилась в тульские пейзажи:

— Я приехала из Орловской области. Здесь мне понравилась природа: Буныревский сельский дом культуры — это курортная зона. Красоты и виды этого места очень вдохновили меня. Также, мне пришлись по душе проекты, которые реализовываются на территории Тульской области.





Среди земских работников культуры есть и наши земляки, которые не поехали в большие города после того, как получили образование, а вернулись применять знания для развития своей малой родины. Так, Ирина Бахтиева отучилась в Губернском колледже в Серпухове и приехала назад в поселок Молодежный, чтобы преподавать в художественной школе.

— Я вернулась в свою художественную школу, потому что мне очень нравилась атмосфера на занятиях. Больше всего мне нравится рисовать нашу архитектуру и российские пейзажи, ведь наша природа настолько красивая, что хочется запечатлевать ее на своих картинах.



Сегодня цифровое искусство и искусственный интеллект вытесняют живое преподавание. И я здесь, чтобы показывать ученикам основы фундаментального искусства, а также показать эмоции, которые человек способен испытать только когда он находится перед настоящим холстом.

Дмитрий Миляев отметил преданность земских работников избранному делу:

— Ваша работа – это призвание. У вас очень ответственная и серьезная миссия: именно вы способствуете укреплению духовно-нравственных ценностей, делая это ненавязчиво, через творчество и культуру.

По итогу круглого стола губернатор поручил разработать региональные меры поддержки работников культуры, организовать региональный конкурс для земских работников культуры. Также музеи малых городов региона включат в маршруты туристических поездок для участников СВО и их семей.



Кроме того, модульные Дома культуры станут площадками для гастролей профессиональных и любительских коллективов региона.









