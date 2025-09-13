  1. Моя Слобода
Председателя Тульской областной Думы внесли в базу «Миротворца»

Председателя Тульской областной Думы внесли в базу «Миротворца»

За «сознательное нарушение границы Украины».

Председателя Тульской областной Думы Андрея Дубровского внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», пишет ТАСС.

Отмечается, что Дубровского внесли в базу в том числе за «сознательное нарушение государственной границы Украины».

С марта по сентябрь 2024 года Андрей Дубровский проходил военную службу по контракту в должности помощника командира бригады по применению сил и средств специальной разведки.

Среди наград — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Министерства обороны «Участнику специальной военной операции» и «За укрепление боевого содружества». В 2024 году Дубровский награжден орденом мужества.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к этому сайту заблокирован

13 сентября, в 16:16
Прочее
МиротворецсайтАндрей Дубровскийпредседатель ТОД

