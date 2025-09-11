  1. Моя Слобода
Владимир Ломакин стал зам. начальника УМВД по Тульской области по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Владимир Ломакин стал зам. начальника УМВД по Тульской области по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

В органах внутренних дел он служит с 2008 года.

Приказом МВД России полковник полиции Владимир Ломакин назначен заместителем начальника Управления МВД России по Тульской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Владимир Владимирович Ломакин родился 21 октября 1986 года в Богородицке Тульской области. Окончил Тульский филиал Московского университета МВД России по специальности «юриспруденция».

В органах внутренних дел служит с 2008 года. Начинал в должности дежурного по разбору с доставленными и задержанными дежурной части ОВД по Богородицкому району, с 2008 по 2011 год работал в учебном отделе Тульского филиала Московского университета МВД России.

С 2011 по 2016 год на различных должностях в УФМС России по Тульской области.

В 2016 году назначен начальником организационно-методического отделения Управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области.

С 2019 по 2024 год занимал должность начальника отдела информационного обеспечения и оказания государственных услуг в электронном виде Управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области.

В 2024 году назначен начальником Управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области.

Награжден медалями МВД России «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За отличие в службе» трех степеней. Отмечен Почётной грамотой и Благодарностью МВД России.

сегодня, в 13:50 0
