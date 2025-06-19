Дмитрий Миляев подвел итоги первого дня работы тульской делегации на ПМЭФ-2025

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

По словам главы региона, на форуме у тульской делегации очень насыщенная программа. Состоялись переговоры с руководством компании Грейт Волл Мотор. Предприятие намерено вложить еще 30 млрд рублей инвестиций, реализация проекта позволит создать около 1000 рабочих мест. В индустриальном парке «Узловая» появится производственный комплекс автомобильных компонентов и трансмиссий.

Также подписан ряд инвестиционных соглашений. Компания «Полипласт» приняла решение построить в Тульской области производство высокомолекулярных полимеров. Проект потребует 70 млрд рублей инвестиций. Также подписано соглашение с компанией «ЭФКО» о строительстве второй очереди Тульского пищевого комбината стоимостью 10 млрд рублей. Этот проект даст региону 600 новых рабочих мест

Всего за первый день было подписано 21 инвестиционное соглашение на общую сумму более 140 млрд рублей в сфере химической промышленности, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также в отрасли автомобилестроения.

Кроме того, сегодня Дмитрий Миляев подписал ряд соглашений о сотрудничестве в сфере физкультуры и спорта, в том числе адаптивной физкультуры и спорта. В Тульской области появятся дополнительные инклюзивные спортивные площадки по проекту «100 спортивных площадок для России». На них предусмотрены специальные безопасные пространства для людей с двигательными, ментальными и сенсорными особенностями. Также было подписано соглашение с компанией «Полипласт» по развитию хоккея и следж-хоккея в регионе.

Ещё одно соглашение о сотрудничестве заключено между правительством Тульской области региона и Центром по сохранению исторического наследия при Президенте РФ. По словам главы региона, в Год 80-летия Победы и Год защитника Отечества крайне важно помнить и сохранять историческую память.

– Впереди у региона еще одна знаменательная дата – 650-летие Куликовской битвы. Это яркая страница в истории Тульского края и всей страны. Убежден, что сегодняшнее соглашение придаст дополнительный импульс важной патриотической работе. В истории России – наша сила, самое главное – сохранение и передача исторической памяти, тогда наше подрастающее поколение будет расти достойными гражданами своей страны, – сказал Дмитрий Миляев.

Также Дмитрий Миляев рамках Форума выступил на сессии «Будущее спортивных федераций». Глава региона подчеркнул, что спортивным федерациям необходимо активнее работать с подрастающим поколением в части популяризации спорта и привлечению к занятиям новых ребят. Дмитрий Миляев отметил, что площадка ПМЭФ способствует реализации и продвижению проектов, которые рассматриваются в рамках комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт», которую возглавляет тульский губернатор.