«АКМ Новомосковск» проведет первые домашние матчи сезона
Фото пресс-службы «АКМ-Новомосковск».

«АКМ Новомосковск» проведет первые домашние матчи сезона

Вход для болельщиков бесплатный.

10 сентября в 19.00 в ледовом дворце «Юбилейный» «АКМ-Новомосковск» проведёт свой первый домашний матч в рамках регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Соперником станет «МХК Молот» из Перми.

Новомосковская команда начала сезон с двух уверенных выездных побед над «Снежными Барсами» из Астаны и имеет в своём активе 4 очка.

«Молот» провёл один матч на выезде против «Тюменского Легиона» и одержал волевую победу со счётом 4:3.

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза: все матчи получились напряжёнными и исход был неясен до последнего. Трижды сильнее оказывался «Молот» (один раз в овертайме) и одна победа на счету «АКМ-Новомосковск».

Как сообщает пресс-служба новомосковской команды, вход на матч — бесплатный. 0+

сегодня, в 14:40 0
Место
Тульская областьНовомосковск
Прочее
АКМ-Новомосковск
 

