Мошенники заявили тулячке, что она спонсирует террористов, и выманили у нее 2 млн рублей

Возбуждено дело, подозреваемых ищут.

В Туле 64-летняя местная жительница стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, пенсионерке позвонили неизвестные, которые представились правоохранителями. Мошенники убедили женщину в том, что та спонсирует террористические организации. После этого ей сказали, что решить проблему можно за деньги.

Потерпевшая перевела злоумышленникам 2 миллиона 320 тысяч рублей, 750 евро и 100 долларов США. Общий ущерб составил 2 миллиона 401 тысячу рублей.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

сегодня, в 15:20 +1
дежурная частьмошенничествотелефонные мошенникиТулапроисшествияполиция

