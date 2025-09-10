Клещи продолжают атаковать: за неделю паразиты покусали 58 туляков

Фото Алексея Пирязева.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратились 58 человек (из них 10 детей). За аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 102 случая, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (37%), на территории садово-огородных товариществ (36,9%), при посещении лесов (9,4%) и других территорий (17%).

За истекший период 2025 года зарегистрирован 31 случай иксодового клещевого боррелиоза, что выше уровня аналогичного периода прошлого года (20 случаев).

За период мониторинга исследовано 3128 клещей, снятых с людей, и 721 клещ, собранный в природных биотопах. Общая инфицированность боррелиями составила 14,4%, анаплазмой – 7,5%.

На текущий момент обработано 1281,3 га, в том числе территории летних оздоровительных учреждений – 629,4 га.