SHAMAN’у отказали в регистрации бренда «Я русский»

Фото Алексея Пирязева.

Певцу SHAMAN’у (Ярославу Дронову) официально отказали в регистрации бренда «Я русский», сообщает РИА Новости.

Напомним, музыкант подал две заявки в октябре прошлого года, и одна из них касалась выпуска алкоголя под брендом «Я русский». Во второй заявке речь шла о выпуске парфюмерии и различного рода косметических средств.

При этом сам Дронов опроверг планы по продаже спиртного. По его словам, он хочет защитить свои права в качестве автора и исполнителя одноименной песни.

О подаче заявки в Роспатент Дроновым стало известно в середине октября 2024 года. Агентство «Москва» со ссылкой на документы утверждало, что в случае одобрения заявления поп-исполнителя под брендом «Я русский» смогут производить алкогольную продукцию, включая водку, медовуху, сидры, соджу, виски, ром и джин, а также шампуни, гели для волос и ряд других товарных наименований.

В то же время в пресс-службе артиста заявили, что главной целью Дронова было защитить собственную репутацию.