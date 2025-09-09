В Чернском районе маршрутка столкнулась с лосем

Авария случилась 8 сентября на трассе Белев — Чернь. 59-летний мужчина за рулем маршрутки сбил лося.
Животное выскочило на дорогу на 65-м километре.
В результате ДТП травмы получил 43-летний пассажир. После оказания медицинской помощи отпущен.
