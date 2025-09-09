  1. Моя Слобода
В Чернском районе маршрутка столкнулась с лосем
Фото Госавтоинспекции по Тульской области.

В Чернском районе маршрутка столкнулась с лосем

Один пассажир получил травмы.

Авария случилась 8 сентября на трассе Белев — Чернь. 59-летний мужчина за рулем маршрутки сбил лося. 

Животное выскочило на дорогу на 65-м километре. 

В результате ДТП травмы получил 43-летний пассажир. После оказания медицинской помощи отпущен.

сегодня, в 12:31 0
Место
Тульская область
Прочее
ДТПлось

