Тульские пенсионеры смогут за баллы посещать экскурсии

Фото Алексея Пирязева.

В ходе приема к главе региона обратилась жительница Тулы, участница проекта «Активное долголетие», с просьбой организовать спортивные секции, оздоровительные группы и экскурсии для пожилых людей.

Заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Юлия Гончарова сообщила, что на сайте долголетие71.рф размещен полный план мероприятий. Сейчас ведется доработка сайта.

При записи на занятия в случае заполнения групп будет введена дополнительная функция «Запись в лист ожидания».

До конца ноября на сайте будет внедрен личный кабинет пользователя с балльной системой оценки.

На основе накопленных баллов будет формироваться публичный рейтинг, самые активные участники смогут бесплатно посещать экскурсии.