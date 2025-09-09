Тульские пенсионеры смогут за баллы посещать экскурсии

В ходе приема к главе региона обратилась жительница Тулы, участница проекта «Активное долголетие», с просьбой организовать спортивные секции, оздоровительные группы и экскурсии для пожилых людей.
Заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Юлия Гончарова сообщила, что на сайте долголетие71.рф размещен полный план мероприятий. Сейчас ведется доработка сайта.
При записи на занятия в случае заполнения групп будет введена дополнительная функция «Запись в лист ожидания».
До конца ноября на сайте будет внедрен личный кабинет пользователя с балльной системой оценки.
На основе накопленных баллов будет формироваться публичный рейтинг, самые активные участники смогут бесплатно посещать экскурсии.