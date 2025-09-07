  1. Моя Слобода
Открытие школ, победа «Арсенала», «Школодром» и горе-пасечник: топ новостей недели от Myslo

Первая неделя осени подходит к концу. Какими событиями она запомнилась читателям Myslo — в нашей рейтинге самых популярных новостей.

Самым читаемым материалом недели стал репортаж о семейном фестивале «Школодром-2025». Его провела редакция Myslo, «Слободы» и «Модного города» совместно с партнерами 31 августа в Центральном парке. Марафон развлечений стартовал в полдень и продолжался до вечера: зажигательные танцы, бесплатное мороженое, аквагрим, конкурсы, роботы и конечно же самое главное событие дня — семейный батл. Новость набрала 32 924 просмотров.

1 сентября в Туле тожественно открылась Баташевская школа на улице Самоварной. Учебное заведение вошло в состав ЦО № 21. Школа рассчитана на 600 мест, пока здесь 450 учеников. Они будут углубленно изучать точные науки: математику, физику, информатику; также в школе организованы кружки по истории, химии, биологии и медицине, секции по футболу, волейболу, легкой атлетике. Большой фоторепортаж Myslo с открытия собрал 22 530 просмотров. Кроме этого из материалов, посвященных Дню знаний, читатели отметили репортаж об открытии после ремонта школы в Волово «Походы, кредо учителя и вера в каждого ученика».

Минувшее лето щедро преподносило погодные сюрпризы и часто капризничало: то тропические ливни подарит, то жару, то ураганы… Конечно же, всем теперь интересно, чего ожидать от осени. Синоптики тут как тут: подготовили прогноз на сентябрь. Материал оказался на втором месте по популярности — 21 738 просмотров.

Предприниматель не зарегистрировал пасеку, не проверил семьи пчел на инфекции, не обеспечил их поилками с чистой и соленой водой, а ко всему прочему расположил ульи близко к участкам соседей и не огородик пасеку забором. Новость про этого нерадивого заводчика медоносных насекомых не оставила равнодушными 20 481 человек.

Последняя домашняя победа была у «Арсенала» состоялась аж 6 апреля— над страдавшим и продолжающим страдать в чемпионате саратовским «Соколом». Спустя полгода наконец-то снова победа. В связи с этим аналитика: «Первая домашняя победа „Арсенала“. Убить дракона» логично оказалась в топе просмотров - 17 267. А любителей волейбола заинтересовал фоторепортаж со встречи «Тулицы» с болельщиками.

вчера, в 17:15
Событие
топ новостейMyslo
 

