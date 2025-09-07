  1. Моя Слобода
Игнор жалобы от женщины обошелся в 5 тыс. рублей чиновнику Арсеньевского района
фото с сайта ru.freepik.com

Игнор жалобы от женщины обошелся в 5 тыс. рублей чиновнику Арсеньевского района

Что грозит чиновнику за игнорирование жалобы гражданина?

Жительница поселка Славный пожаловалась в местную администрацию на текущую крышу. В доме №4 по ул. Мира некоторое время назад была отремонтирована кровля. Контроль за подрядчиком вел Фонд капитального ремонта Тульской области.

Эффект получился обратный: после ремонта в квартире женщины случился потоп, ставший причиной разрушения стены. В апреле жительница поселка написала жалобу в местную администрацию. 

Ответа от чиновников не получила. В связи с этим она обратилась в прокуратуру Арсеньевского района. Ведомство рассмотрело заявление и внесло представление главе администрации. Кроме этого он был оштрафован по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) на 5 тысяч рублей.

Заявление сразу же было рассмотрено и перенаправлено по компетенции в региональный Фонд капитального ремонта, о чем женщину уведомили. 

Разрешение проблемы с крышей поставлено на контроль в прокуратуре района.

вчера, в 16:04 +2
