Депутаты ГД хотят заменить «домашку» в школах на творческие задания
Фото Алексея Пирязева.

Ожидается, что инициатива будет рассмотрена уже осенью.

Классическое домашнее задание в школах депутаты Госдумы предлагают отменить, а вместо них ввести творческие задания: в формате проектов, кружков и исследований. С такой инициативой выступил вице-спикер ГД Владислав Даванков.

«Пора вводить прогрессивный подход: творческие задания, исследования, групповые и индивидуальные проекты. Но самое лучшее — школы полного дня, когда дети после уроков в группах и в творческом формате повторяют изученное и реализуют проекты», — цитируют политика «Известия».

Вице-спикер Госдумы считает нынешний формат домашних заданий имитацией образования: «Дети делают вид, что учатся. Учителя — что учат. А по факту большинство просто списывает всё с Chat GPT. Поэтому я давно выступаю за отмену домашних заданий в текущем виде».

Кстати, этой осенью будет рассмотрен еще один законопроект - об отмене домашних заданий по выходным.

Эксперты отмечают, что даже если законопроекты будут приняты, в силу они вступят не скоро: надо будет переписать программы обучения по всем предметам и провести переподготовку учителей.

 

 

Фотограф:
вчера, в 18:03
Событие
домашнее заданиеГосдума
 

